Fransa yangın yeri! Polisin açtığı ateş 17 yaşındaki genci öldürdü: Halk sokağa indi

Paris polis sözcüsü Araçları ateşe veren ve polis memurlarına havai fişek atan kalabalıklar var" ifadelerini kullandı. Bazı grupların çöp kutruları ile barikat kurduğu ifade edilirken polisin göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiği öğrenildi.

