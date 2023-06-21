21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Paris’te patlama

Son dakika | Paris’te patlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
Son dakika | Paris’te patlama

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen gaz patlaması sonucu bir binada çökme oluştu. Patlama ardından binada yangın çıkarken olayda 4 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 5'inci Bölgesi'nde yerel saatle 17.00 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5'inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques'ta yangın çıktığını aktardı.

Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris'in 5'inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada 4 kişi yaralandı.

Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA