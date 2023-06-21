Son dakika | Paris’te patlama
Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen gaz patlaması sonucu bir binada çökme oluştu. Patlama ardından binada yangın çıkarken olayda 4 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
Patlamanın ardından bazı binalarda büyük hasar aldı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, 5'inci bölgedeki Jardin Du Luxembourg ve Sorbonne Üniversitesi yakınlarındaki Rue Saint-Jacques'ta yangın çıktığını aktardı.
Bölgenin Belediye Başkan Yardımcısı douard Civel ise, Paris'in 5'inci bölgesinde bir binada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığını açıkladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Polis, halka bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulundu.
Askeri hastane Val-de-Grâce, patlamanın yaşandığı bölgede yer alırken, patlamada 4 kişi yaralandı.
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