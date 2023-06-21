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Putin nükleer silah kararında geri adım atmıyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Putin nükleer silah kararında geri adım atmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun güçlendirilmesi ve ülkenin güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamada "En önemli görevimiz, nükleer gücümüzün geliştirilmesidir" ifadelerini kullandı.

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