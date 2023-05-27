27 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2023
ABONE OL
Pakistan’da çığ felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde meydana gelen çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının zorlu arazi yapısı nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü belirtiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA