Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı: Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız! Güçlü Türkiye rahatsız etti
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel çapta attığı adımlar, dikkat çeken analizleri de beraberinde getiriyor. Son yıllarda tartışmasız bir biçimde güçlü ülkeler arasında kendini konumlandıran Türkiye'ye dair dikkat çeken ifadeler bu kez Fransa'dan geldi. Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde" ifadelerini kullandı. Plessis, Türkiye'nin Akdeniz havzasında yükselen gücünden bahsederek İspanya, İtalya ve Yunanistan'a "Erdoğan'ın emellerine karşı 'Latin gücü' kurmalıyız" çağrısında bulundu.
Türkiye, dış siyasi arenada bağımsız bir politika benimserken yerli ve milli anlayışla ciddi bir askeri teknoloji güce de kavuştu. Bağımsız siyaset anlayışından geri adım atmayan Türkiye, başta Doğu Akdeniz olmak üzere ciddi bir bölgesel güç olarak konumlanırken teknoloji adımlarıyla da dünya çapında parmakla gösterilen bir ülke haline geldi.
ÇIKAR ÇATIŞMASINDAKI BATI'NIN TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI
Dış politikada bağımsız bir güç olarak sık sık kendinden söz ettiren Türkiye, askeri gücü itibarıyla da dünya ülkeleri arasında en üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'ye dair analizler peş peşe gelirken Fransız kanalında dikkat çeken sözler kullanıldı.
"TÜRKİYE KARŞISINDA DONANMAMIZ ACINACAK HALDE"
Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, çıktığı canlı yayında Türkiye itiraflarını sıraladı. Plessis, çıkar ilişkileri içinde danışıklı dövüşte bulunan Batılı ülkelere, hamleleriyle meydan okuyan bir Türkiye'den rahatsız olduğunu vurguladı.
Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmayan Türkiye'nin güçlü duruşuna dair konuşan Plessis yerli askeri gücün büyüklüğüne dikkat çekti.
Plessis, ''Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde." sözleriyle Fransa'nın kuvvetsiz durumda olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'Yİ ENGELLEMEK İÇİN LATİN GÜCÜ KURMALIYIZ"
Akdeniz'de iddia ettikleri haklar için Türkiye'ye karşı güçsüz durumda olduklarını kabul eden Fransız gazeteci, "Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında çarpışma olacak. İspanya, İtalya ve Yunanistan'la birlikte Erdoğan'ın emellerine karşı 'Latin gücü' kurmalıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin savaş gücüyle hiçbir ülkenin tek başına boy ölçüşemeyeceği itirafında bulunan Fransız gazeteci, güçlü Türkiye'den duyulan rahatsızlığı gözler önüne serdi.
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