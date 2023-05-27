Fransız gazeteciden çaresizlik itirafı: Erdoğan’a karşı Latin gücü kurmalıyız! Güçlü Türkiye rahatsız etti

Türkiye, dış siyasi arenada bağımsız bir politika benimserken yerli ve milli anlayışla ciddi bir askeri teknoloji güce de kavuştu. Bağımsız siyaset anlayışından geri adım atmayan Türkiye, başta Doğu Akdeniz olmak üzere ciddi bir bölgesel güç olarak konumlanırken teknoloji adımlarıyla da dünya çapında parmakla gösterilen bir ülke haline geldi.