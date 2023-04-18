18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fiji’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Fiji’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2023
ABONE OL
Fiji’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Suva kentinin 471 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 562 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA