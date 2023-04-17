Yanlış kapıyı çalan siyahi genç dehşeti yaşadı! Ev sahibi silahla vurdu

Polis yetkilileri, saldırganın Yarl'a neden ateş açtığı konusunda soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, Yarl'ın vurulmasını protesto eden yüzlerce kişi, saldırganın yargılanmasını talep etti.

Kansas Polis Şefi Stacey Graves, basın açıklamasında, olayla ilgili toplanan delilleri ivedilikle savcılık makamına iletileceğini, gerekli çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Kansas Belediye Başkanı Quinton Lucas da olayın nefret suçu olabileceğine dair endişeleri anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Bu olasılık kesinlikle devre dışı bırakılan ve küçümsenen bir şey değil. Bu, Kansas City Polis Departmanının tüm dikkatini üzerinde yoğunlaştırdığı bir ihtimal." diye konuştu.