01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya'da turuncu alarm: Halk tedirgin

Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya'da turuncu alarm: Halk tedirgin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
ABONE OL
Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya’da turuncu alarm: Halk tedirgin

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle uzmanlar patlama riskine karşı uyarıda bulundu. Dünyada "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales'teki yanardağında yalnızca dün 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya’da turuncu alarm: Halk tedirgin

Uzmanlar, yanardağda meydana gelebilecek muhtemel bir patlama riskine karşı yetkililerden Turuncu Alarm durumuna geçmesini istedi.

SGC, Nevado del Ruiz yanardağının duman ve kül püskürttüğünü ve patlama olduğu takdirde volkanik tepkinin şiddetli olacağı hususunda uyarıda bulundu.

Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya’da turuncu alarm: Halk tedirgin

Söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtti.

Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya’da turuncu alarm: Halk tedirgin

1985'TE 25 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya’da turuncu alarm: Halk tedirgin

Dünya'da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı'nda bulunmaktadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA