Bir günde 9 binden fazla sarsıldı! Kolombiya’da turuncu alarm: Halk tedirgin

Dünya'da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı'nda bulunmaktadır.