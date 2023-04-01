5 asırdır sırrı çözülemedi! İnsan derisiyle kaplı: Sadece ilk 10 sayfası okunabildi

Tölepbay, bugün kullanılmayan ancak yüzyıllar önce yaygın olan kitap kaplama yöntemiyle yapılan eseri görmek için çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını kaydederek, "Bu yöntem dünyada antropodermik kitap ciltçiliği olarak biliniyor yani kitap cildi için insan derisi kullanılmış." dedi.