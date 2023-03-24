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Almanya'da grev! Havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Almanya’da grev! Havalimanlarında pazar ve pazartesi uçuşlar iptal edildi

Son dakika haberleri... Almanya'da 27 Mart'ta düzenlenecek grevler sebebiyle bazı havalimanlarında pazar ve pazartesi günleri planlanan tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

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