24 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Almanya'da araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
ABONE OL
Almanya’da araç yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Köln Havalimanı'nda çok katlı otoparkta bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü. Polis olayda yararlılar olduğunu duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA