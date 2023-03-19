Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem!

Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı.