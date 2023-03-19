Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı. Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.
BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.
Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edilmişti.
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