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Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden flaş karar

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden flaş karar

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rus lider Putin hakkında Ukrayna'daki savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımazken, tutuklama kararına ilişkin Rusya'dan yapılan açıklamada "Bu kararın bizim için önemi yok." ifadeleri kullanıldı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı açıklamada yapılan açıklamayı tuvalet kağıdına benzetti. İşte detaylar...

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rus lider Putin hakkında Ukrayna'daki savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

PUTİN İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Vladimir Putin için harekete geçti. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmanın daha iyi şekilde yürütülmesi ve mağdurların korunması için Putin hakkındaki tutuklama kararının ve yakalama emrinin gizlice verilmesinin düşünüldüğü fakat bunun kamuoyuna açıklanması durumunda gelecekte benzer suçların önüne geçilmesi ihtimali nedeniyle kararın duyurulmasının istendiği belirtildi.

RUSYA MAHKEMEYİ TANIMIYOR

Rusya, ICC'ye taraf olan ülkelerden biri değil. Bu nedenle mahkemeyi tanımıyor.

"BU YALNIZCA BİR BAŞLANGIÇ"

Kararın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Bu karar yalnızca bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "RUSYA'NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu kurumla işbirliği yapmadığına dikkat çeken Zaharova, dolayısıyla uluslararası mahkemeden gelecek yakalama kararlarının da yasal olarak kendileri için geçersiz olacağını vurguladı.

RUSYA ÇOCUK HAKLARI KOMİSERİ LVOVA-BELOVA: "ULUSLARARASI TOPLUMUN TAKDİRİ ÇOK GÜZEL!"

UCM'nin yakalama kararı çıkardığı Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova da yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun, ülkemizin çocuklarına yardım etmek için yapılan çalışmaları, onları savaş bölgelerinde bırakmamamızı, oradan çıkarmamızı, onlar için iyi koşullar yaratmamızı, onları seven, önemseyen insanlarla kuşatmamızı takdir etmesi çok güzel!" dedi.

Kendisine karşı Japonya dahil pek çok ülkenin yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lvova-Belova, "Şimdi de tutuklama kararı var. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'DEN TUVALET KAĞITLI AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, "Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok." yorumunda bulundu.

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