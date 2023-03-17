Vladimir Putin hakkında tutuklama kararı! Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden flaş karar

RUSYA ÇOCUK HAKLARI KOMİSERİ LVOVA-BELOVA: "ULUSLARARASI TOPLUMUN TAKDİRİ ÇOK GÜZEL!"

UCM'nin yakalama kararı çıkardığı Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova da yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun, ülkemizin çocuklarına yardım etmek için yapılan çalışmaları, onları savaş bölgelerinde bırakmamamızı, oradan çıkarmamızı, onlar için iyi koşullar yaratmamızı, onları seven, önemseyen insanlarla kuşatmamızı takdir etmesi çok güzel!" dedi.

Kendisine karşı Japonya dahil pek çok ülkenin yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lvova-Belova, "Şimdi de tutuklama kararı var. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'DEN TUVALET KAĞITLI AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, "Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok." yorumunda bulundu.