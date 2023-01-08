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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu noktada İHA düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu noktada İHA düşürüldü

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü yakınında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Düşürülen İHA'nın kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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