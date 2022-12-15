15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin'den ABD'ye sabotaj suçlaması! Zorbalığın uzmanı haline geldiler

Çin'den ABD'ye sabotaj suçlaması! Zorbalığın uzmanı haline geldiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
ABONE OL
Çin’den ABD’ye sabotaj suçlaması! Zorbalığın uzmanı haline geldiler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD'nin ihracat kontrolleri ve tarife artışlarıyla çok taraflı ticaret sistemini sabote ettiğini savundu. Vang, ABD için "Tek taraflılığın ve zorbalığın uzmanı haline geldi." dedi. İşte detaylar...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediğini basın toplantısında, Çin'in ABD aleyhine Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptığı başvurunun görüşülmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD ÇOK TARAFLI SABOTE PEŞİNDE

ABD'nin bir yandan adil rekabeti savunurken, diğer yandan yerli üretime öncelik veren büyük ölçekli sübvansiyonlar ve ihracat kontrolleriyle ayrımcı bir tutumu benimsediğini belirten Sözcü Vang, "ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor, sanayi politikalarında çifte standart uyguluyor, küresel sanayi ve tedarik zincirlerini kesintiye uğratıyor." ifadesini kullandı.

ZORBALIĞIN UZMANI HALİNE GELDİLER

Vang, Washington yönetiminin, DTÖ'nün çok sayıda ihtilaf çözüm kararını reddettiğini, ulusal mevzuatına dayanarak yüksek tarifeler empoze ettiğini, ihracat kontrol uygulamalarının uluslararası toplumun kabul ettiği normların dışına çıktığını ve diğer DTÖ üyelerini kendi yasalarına uymaya zorladığını vurgulayarak, "ABD, tek taraflılığın ve zorbalığın uzmanı haline geldi." dedi.

TİCARİ OTORİTE SAĞLAMA ÇABASI

ABD'nin ekonomik bağları koparma, tedarik zincirlerini kesme ve dostlarını destekleme yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğine işaret eden Vang, DTÖ kurallarına uyma ve çok taraflı ticaret sisteminin otoritesini sağlamaya yönelik adımlar atma çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Çin, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri nedeniyle 12 Aralık'ta ABD aleyhine DTÖ'ye başvurmuştu.

Çin Ticaret Bakanlığı, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına kısıtlama getiren düzenlemelerin "tipik bir korumacılık uygulaması" olduğunu belirterek, DTÖ Genel Konseyini, "İhtilaf Çözüm Organı (İÇO)" sıfatıyla görüşmeye çağırmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA