Gözler FED kararında! FED’in faiz kararına ilişkin son tahminler! Analistler paylaştı

FED KARARI ÖNCESİ POZİTİF SEYİR

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi ülkede enflasyonun yıllık bazda yavaşlayışını beşinci aya taşıması sonrası pay piyasalarında gün boyu pozitif bir seyir hakim oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. Böylece, ABD'de enflasyon yıllık bazda Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.