İngiltere’nin Jersey Adası’nda patlama: 1 ölü 10’dan fazla yaralı

Halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Jersey polisinden Robin Smith olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pier Road'da bu sabah meydana gelen patlamanın ardından bazı sakinler hala kayıp. Acil servisler olay yerinde çalışıyor. Dairelerin sayısını tam olarak bilmiyorum ama tamamen çökmüş 3 katlı bir binamız var" dedi.

Smith, en az 1 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını ve bölgeden tahliye edilen 20-30 kişinin de St Helier Belediye binasına götürüldüğünü söyledi.



Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.