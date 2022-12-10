İngiltere'nin Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü 10'dan fazla yaralı
İngiltere'ye bağlı, Manş denizinde bulunan Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişinin de kişinin kayıp durumda olduğu belirtildi.
İngiltere'nin güneyinde yer alan Manş Adaları'ndan biri olan Jersey Adası'nın başkenti St Helier'deki bir binada yerel saatle 04.00'da şiddetli bir patlama meydana geldi.
Yetkililer patlamanın ardından binanın yıkıldığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.
Patlamanın ardından çıkan yangın ise söndürülürken, arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Halka bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.
Jersey polisinden Robin Smith olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Pier Road'da bu sabah meydana gelen patlamanın ardından bazı sakinler hala kayıp. Acil servisler olay yerinde çalışıyor. Dairelerin sayısını tam olarak bilmiyorum ama tamamen çökmüş 3 katlı bir binamız var" dedi.
Smith, en az 1 kişinin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını ve bölgeden tahliye edilen 20-30 kişinin de St Helier Belediye binasına götürüldüğünü söyledi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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