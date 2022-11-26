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Tayvan yerel seçimler için sandık başına gitti! Pelosi'nin ziyareti sonrası ilk seçim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Tayvan yerel seçimler için sandık başına gitti! Pelosi’nin ziyareti sonrası ilk seçim

Tayvan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında ziyaretinin ardından Washington ile Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin arasında yaşanan gerilimin ardından ilk kez sandık başına gitti. Seçimlerde 16 vilayet ve 6 büyükşehrin belediye başkanları, yerel konsey üyeleri ve alt düzeydeki yöneticileri belirlenecek, ayrıca seçmen yaşının 20'den 18'e düşürülmesini öngören anayasa değişikliği halkoyuna sunulacak.

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