Afrika pazarı Türkiye’nin elinde! İngiliz medyanın gündemi artık Türk silahları

Konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı savunma teçhizatı ihracatı, miktar, kalite, değer ve erişim açısından tam anlamıyla eşi benzeri olmayan bir ihracat. Bu gerçek, Ankara'nın kıtadaki etkisinin artmasından ve çeşitli Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme stratejisinden ayrılmamalı." denildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN YETENEĞİ KANITLANDI

Ayrıca, Türk savunma sanayiinin, silah sistemlerini hızlı, verimli ve toplu olarak üretme konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

Afrika kıtasında yer alan ve Türkiye'den silah sistemleri tedarik eden ülkelerden bahsedilirken, "2021'de Nijer, TUSAŞ'ın Hürkuş turboprop eğitim/hafif saldırı uçağını sipariş eden ilk yabancı müşteri oldu. Çad ve Libya da o uçağı sipariş etti. TUSAŞ, Hürkuş için Afrika'dan çok daha fazla müşteri bekliyor." ifadeleri kullanıldı.