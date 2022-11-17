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Afrika pazarı Türkiye'nin elinde! İngiliz medyanın gündemi artık Türk silahları

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Afrika pazarı Türkiye’nin elinde! İngiliz medyanın gündemi artık Türk silahları

Baykar Teknoloji geliştirdiği yerli ve milli İHA/SİHA'larla savaş tarihinin seyrini değiştirdi. Tartışmasız dünyanın 1 numaralı SİHA'sı olan Bayraktar TB2, birçok ülkenin sipariş listesinde. İngiliz medyası Türkiye'nin bu önemli başarısını kaleme aldı. Son dönemde Afrika ülkelerinin de yakından ilgi gösterdiği silahlar, ülke basınında önemli bir habere konu oldu. Türk silah sistemlerini birçok Afrika ülkesi için çekici kılan kritik faktörlerden birinin, Ankara'nın silah satışlarının şartlara bağlanmaması olduğunun altı çizilirken, önemli bir noktaya da dikkat çekildi.

Türkiye'nin ürettiği silah sistemleri, son dönemde çok sayıda çatışma alanında ortaya koyduğu başarıyla adından söz ettiriyor.

Londra merkezli Middle East Eye, "Afrika ülkeleri, neden Türkiye'den silahlar almak için sıraya giriyor?" başlıklı haberinde konuyu inceledi.

Son birkaç yıldır Türkiye'nin, silahlı insansız hava araçları (SİHA), saldırı helikopterleri ve turboprop uçaklar da dahil olmak üzere yerli olarak üretilen askeri donanımını almakla ilgilenen birçok Afrika ülkesine rekor sayıda silah satışı yaptığı vurgulandı.

AFRİKA'YA EŞİ BENZERİ OLMAYAN SAVUNMA TEÇHİZATI İHRACATI
Cezayir'in, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen 10 adet Anka-S askeri uçağı satın almak için anlaşmaya yakın olduğu, Fas'ın bir yıl önce Baykar'dan 13 Bayraktar TB2 SİHA sipariş ettiği anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı savunma teçhizatı ihracatı, miktar, kalite, değer ve erişim açısından tam anlamıyla eşi benzeri olmayan bir ihracat. Bu gerçek, Ankara'nın kıtadaki etkisinin artmasından ve çeşitli Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarını güçlendirme stratejisinden ayrılmamalı." denildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN YETENEĞİ KANITLANDI
Ayrıca, Türk savunma sanayiinin, silah sistemlerini hızlı, verimli ve toplu olarak üretme konusunda kanıtlanmış bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çekildi.

Afrika kıtasında yer alan ve Türkiye'den silah sistemleri tedarik eden ülkelerden bahsedilirken, "2021'de Nijer, TUSAŞ'ın Hürkuş turboprop eğitim/hafif saldırı uçağını sipariş eden ilk yabancı müşteri oldu. Çad ve Libya da o uçağı sipariş etti. TUSAŞ, Hürkuş için Afrika'dan çok daha fazla müşteri bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

SİPARİŞ EDİLEN SİLAH SİSTEMLERİ
Aynı haberde, "Kasım 2021'de Nijerya, donanması için Türk yapımı iki açık deniz devriye gemisi sipariş etti. 6 adet T129 ATAK helikopteri de sipariş edildi. Etiyopya, 2021'de TB2 uçağı satın aldı ve bunları Tigray savaşı sırasında kullandı. En az 10 Afrika ülkesi de Türk yapımı zırhlı askeri araçlar sipariş etti." notuna yer verildi.

Türk silah sistemlerini birçok Afrika ülkesi için çekici kılan kritik faktörlerden birinin, Ankara'nın silah satışlarının şartlara bağlanmaması olduğunun altı çizilirken, şöyle denildi:

"Türkiye'nin silahları şartlara bağlı olarak gelmiyor, ki bu tam olarak birçok Afrikalı devletin istediği şey: hızlı tedarik edilen ve bürokrasi olmadan dayanıklı, savaşta kanıtlanmış silah sistemleri."

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