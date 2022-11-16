Orta ve Doğu Avrupa'ya petrol akışı durdu
Rus petrol şirketi Transneft'in sözcüsü İgor Demin, Ukrayna'nın, Macaristan'a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Macaristan Başbakanı Orban, Druzhba'dan petrol akışının durması sonrası savunma konseyini topladı.
PETROL AKIŞININ NEDEN DURDUĞU KONUSUNDA HENÜZ RESMİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ
Yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının petrol akışının neden durduğu konusunda henüz resmi bir bilgi vermediğini de belirtti.
Macaristan petrol şirketi MOL de yaptığı açıklamada, Ukrayna şirketinin petrol akışının durmasına neden olarak Belarus sınırındaki bir enerji tesisin Rus füzeleri ile vurulması sonrasında pompa istasyonunun elektriksiz kaldığını bildirdiğini duyurdu.
Macaristan Başbakanı Orban, Druzhba'dan petrol akışının durması sonrası savunma konseyini topladı.
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