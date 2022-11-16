Orta ve Doğu Avrupa’ya petrol akışı durdu

PETROL AKIŞININ NEDEN DURDUĞU KONUSUNDA HENÜZ RESMİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının petrol akışının neden durduğu konusunda henüz resmi bir bilgi vermediğini de belirtti.

Macaristan petrol şirketi MOL de yaptığı açıklamada, Ukrayna şirketinin petrol akışının durmasına neden olarak Belarus sınırındaki bir enerji tesisin Rus füzeleri ile vurulması sonrasında pompa istasyonunun elektriksiz kaldığını bildirdiğini duyurdu.