Tesla Çin’de dehşet saçtı! 2 kişi ezilerek can verdi 3 kişi yaralandı! İşte o anlar...

Kazayla ilgili Çin polisi tarafından soruşturma başlatılırken Tesla yetkilileri polise gerekli her türlü yardımı sağlayacaklarını açıkladı. Kazaya ilişkin görüntüleri inceleyen Tesla, aracın hızlanırken fren lambalarının açık olmadığını ve frene basılıp basılmadığıyla ilgili şüpheleri olduğunu aktardı.

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