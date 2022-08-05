Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü! 4 kişi yaralandı
DÜNYA AA
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım sonucu 4 kişi yaralandı. durumu kritik olan yaralılar etraftaki hastanelere kaldırıldı.
Washington DC'de gök gürültülü sağanak yağış sürerken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Lafayette Park'a yıldırım düştüğünü, olay sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
DURUMU KRİTİK OLANLAR VAR
Olay yerine gelen acil durum ekipleri, parkın bir kısmını kullanıma kapattı.
Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.
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