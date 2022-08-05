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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü! 4 kişi yaralandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düştü! 4 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım sonucu 4 kişi yaralandı. durumu kritik olan yaralılar etraftaki hastanelere kaldırıldı.

Washington DC'de gök gürültülü sağanak yağış sürerken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Lafayette Park'a yıldırım düştüğünü, olay sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

DURUMU KRİTİK OLANLAR VAR

Olay yerine gelen acil durum ekipleri, parkın bir kısmını kullanıma kapattı.

Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.

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