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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye ve NATO açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den Türkiye ve NATO açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda dile getirdiği endişelerin oturup konuşulması gerektiğini ve şu anda da bunu yaptıklarını belirtti. Stoltenberg bu kritik mesele ile ilgili, "Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz." dedi.

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