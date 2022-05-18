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ABD'de bitmeyen ideolojik hastalık! Taksiciden ırkçı sözlere tokat gibi yanıt! Destekler çığ gibi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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ABD’de bitmeyen ideolojik hastalık! Taksiciden ırkçı sözlere tokat gibi yanıt! Destekler çığ gibi

Irkçı saldırıların giderek yükseldiği ABD’de bir taksi şoförünün yaşadıkları, büyük destek gördü. Ülkenin Pensilvanya eyaletinde bir taksi şoförü, ırkçı ifadeler kullanan iki yolcuyu aracına almadı. Yolcunun sözlerine tepki göstermesinin ardından tehdit ve hakarete uğrayan şoför, o anları Facebook hesabından paylaştı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir taksi şoförü, ırkçı ifadeler kullanan yolcuları araçtan indirdi.

Taksi şoförü James Bode, başından geçen olayı Facebook hesabından paylaştı. Bode'un paylaştığı videoda, Leigh Valley bölgesinden araca binen bir kadın yolcunun gülerek "Sen beyaz adam gibisin. İngilizce de konuşuyor musun?" sözlerinde bulunduğu görüldü.

IRKÇI YOLCUYU ARAÇTAN İNDİRDİ
Bu sözlerin ardından yolcuya, tavrının tamamen uygunsuz olduğunu söyleyen Bode, "Direksiyonda oturan bir beyaz olmasaydı ne fark ederdi?" şeklinde tepki gösterdi.

Bode, daha sonra kadının araçtan inmesini istedi. Bu isteğinin üzerine dışarıda araca binmek üzere olan diğer erkek yolcuya da, ırkçı ifadeler kullanılması nedeniyle kendilerine hizmet vermeyeceğini söyledi. Sinirlenen erkek yolcu Bode'a küfrederek "Senin o kahrolası yüzünü dağıtacağım." tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Bode ise polisi arayacağını söyledi.

Anbean kayıt altına alınan olayda, kamera görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bode'un videosu 3,5 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Bode'nin çalıştığı özel taksi çağırma şirketinden gelen açıklamada, "Bode'ye, bu hoşgörüsüz nefrete anında cevap verdiği ve ayrımcılık karşıtı politikalarımızı desteklediği için inanılmaz derecede minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

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