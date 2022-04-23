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Kolombiya'da facia! Toprak kayması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Kolombiya’da facia! Toprak kayması nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji ve Çevre Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, bölgede sağanak yağış devam edecek.

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