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İtalya Başbakanı Mario Draghi Kovid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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İtalya Başbakanı Mario Draghi Kovid-19’a yakalandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Draghi'nin Kovid-19'a yakalanması, bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi.

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