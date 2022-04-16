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Tunus açıklarında yarı batık haldeki geminden 4 Türk denizci kurtarıldı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Tunus açıklarında yarı batık haldeki geminden 4 Türk denizci kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine bayraklı bir tankerin Tunus açıklarında yarı batık hale geldiğini açıkladı. Genel Müdürlükten yapılan duyuruda, gemide görev yapan 4 Türk dahil 7 denizcinin kurtarıldığı bildirildi.

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