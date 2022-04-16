Tunus açıklarında yarı batık haldeki geminden 4 Türk denizci kurtarıldı

Tunus açıklarında yarı batık haldeki gemiden 4'ü Türk olmak üzere 7 denizci kurtarıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya (Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı. 'Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşan acil durum sinyalinin araştırılması neticesinde dün akşam saatlerinde Gine bayraklı XELO isimli 58 metre boyundaki tankerin, Gabes/Tunus açıklarında yarı batık hale geldiği, gemide görev yapan 4 Türk dahil 7 denizcinin kurtarıldığı belirlendi.' A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN