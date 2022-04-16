Rusya nükleer silah kullanabilir: Zelenskiy'den garantörlük konusunda Türkiye ABD ve İtalya sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rus lider Putin'in nükleer silah kullanabileceğini ifade ederken Rusya'nın savaşta 19 bin ila 20 bin askerinin öldüğünü söyledi. Rusya ise ölen askerlerinin sayısını 1351 olarak açıklamıştı. Diğer yandan barış görüşmelerine değinen Zelenskiy barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini belirtti. Zelenskiy ayrıca şu ana kadar İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin garantörlük konusunda henüz kesin yanıt gelmediğini de kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını söyledi.
PUTIN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR
Zelenskiy, dünyadaki tüm ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktik nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Rusya'nın nükleer ya da kimyasal silahlara yönelebileceğini belirten Zelenskiy, Putin'in insan hayatını hiçe saydığını belirtti.
GEMİ BATMASI TRAJEDİ DEĞİL
Korkmak yerine hazırlıklı olunması gerektiğine ve nükleer ya da kimyasal silah kullanımının sadece Ukrayna değil, dünyadaki tüm ülkeler için sorun olacağına dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisine ilişkin "Geminin artık olmadığını biliyoruz, bizim için güçlü bir silahtı ve tüm dünyanın şunu bilmesini istiyorum, batması bizim için bir trajedi olmadı. Rusya'nın bize saldırmak için ne kadar az silahı varsa bu, bizim için o kadar iyi." dedi.
3 BİN UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ
Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı başlattığı savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukrayna askerinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını; yaralılardan kaçının hayatta kalacağını söylemenin zor olduğunu ifade etti.
20 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşta 19 bin ila 20 bin askerinin öldüğünü kaydetti. Rusya ise ölen askerlerinin sayısını 1351 olarak açıklamıştı.
"SİVİLLERDEN BAHSETMEK ZOR"
Sivil kayıplara ilişkin de Zelenskiy, "Sivillerden bahsetmek ise çok zor çünkü ülkemizin güneyinde kentler kuşatma altında, Herson, Berdyansk, daha doğuda Mariupol ve Volnovakha. O alanda ne kadar kişinin öldüğünü bilmiyoruz." diye konuştu.
Ülkesindeki ölümlerin ve yıkımın kendisi için büyük bir acı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir baba olarak izleyemiyorum çünkü sonrasında sadece intikam almak ve öldürmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, ülkesinde herkesin savaşmak istediğini ve savaşın uzamaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak, savaş uzarsa daha fazla kayıp yaşanacağını sözlerine ekledi.
BARIŞ ANLAŞMASI İKİ AYRI BELGEDEN OLUŞMALI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, yerel basına çevrim içi yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.
Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE ABD VE İTALYA'DAN HENÜZ KESİN YANIT GELMEDİ
Zelenskiy, şu anda İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır bulunduklarını ancak henüz kimseden kesin yanıt gelmediğini kaydetti.
Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, "Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur." dedi.
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