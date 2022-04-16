Rusya nükleer silah kullanabilir: Zelenskiy’den garantörlük konusunda Türkiye ABD ve İtalya sözleri

"SİVİLLERDEN BAHSETMEK ZOR"

Sivil kayıplara ilişkin de Zelenskiy, "Sivillerden bahsetmek ise çok zor çünkü ülkemizin güneyinde kentler kuşatma altında, Herson, Berdyansk, daha doğuda Mariupol ve Volnovakha. O alanda ne kadar kişinin öldüğünü bilmiyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki ölümlerin ve yıkımın kendisi için büyük bir acı olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Bir baba olarak izleyemiyorum çünkü sonrasında sadece intikam almak ve öldürmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinde herkesin savaşmak istediğini ve savaşın uzamaması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak, savaş uzarsa daha fazla kayıp yaşanacağını sözlerine ekledi.