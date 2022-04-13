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Nükleer uçak gemisi bölgede! ABD ve Japonya'dan flaş adım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Nükleer uçak gemisi bölgede! ABD ve Japonya’dan flaş adım

ABD donanması, nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile ortak bir tatbikat düzenlediğini açıkladı.

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