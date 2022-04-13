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ABD ile Japonya donanmaları ortak tatbikat yaptı! 7. Filo'dan nükleer destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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ABD ile Japonya donanmaları ortak tatbikat yaptı! 7. Filo’dan nükleer destek

ABD ve Japonya deniz kuvvetleri Doğu Denizi'nde ortak tatbikat yaptı. Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı.

ABD Donanması ile Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin Doğu Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, ABD'nin 7. Filo'su, MSDF ile Doğu Denizi'nde tatbikat yaptı.

Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı.

"Konvansiyonel caydırıcılığın güvenilirliğinin geliştirilmesi" hedeflenen tatbikatla "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in korunması için ABD'nin müttefik ve partnerlerine yönelik taahhüdünün" sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

7. Filo'nun Twitter hesabından, donanma unsurlarının seyir halinde olduğu bir video paylaşıldı.

Ortak tatbikatların, bu hafta, kurucusu Kim Il Sung'un 110. yaş günü kapsamında "halkı motive etmek amacıyla" füze denemeleri yapması beklenen Kuzey Kore'ye yönelik uyarı niteliği taşıdığı kaydedildi.

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