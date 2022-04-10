10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore Joe Biden’ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi!

Kuzey Kore Joe Biden’ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2022
ABONE OL
Kuzey Kore Joe Biden’ı bunamış yaşlı adam olarak nitelendirdi!

Son dakika haberine göre: Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’ı "bunamış yaşlı adam" olarak nitelendirdi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan bir haberde, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesine tepki gösteren Biden için "bunamış yaşlı adam" ifadesi kullandı.

Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees'in torunları tarafından yapılabilir." ifadesine yer verildi.

Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD'nin geleceği kasvetli" denildi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, daha önce de yabancı liderlere yönelik hakaret derecesine varan eleştirilerde bulunmuştu.

Pyongyang yönetimi, eski ABD Başkanı Barack Obama için "tropikal ormandaki maymun" benzetmesini yapmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA