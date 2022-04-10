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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşme hakkında yapılan açıklamada, Scholz ve Zelenskiy’nin Ukrayna’ya daha fazla destek verilmesine ilişkin imkanları ele aldığı ve yakın temas içinde kalma konusunda anlaştığı kaydedildi.

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