09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı

Son dakika: ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD’nin Suriye’deki üssüne saldırı

SON DAKİKA: ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Suriye’nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin hafif yaralandığını ve beyin travması geçirdiklerini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA