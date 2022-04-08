Rusya’da Nobel ödüllü gazeteci Dmitriy Muratov’a boyalı saldırı

Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci, televizyon sunucusu ve Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, Rusya'da trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırıya uğradı. Samara-Moskova treninde Muratov'un bulunduğu odaya tinerli bir boya ile giren saldırgan, boya kovasını Muratov'un üstüne ve masasına döktü.