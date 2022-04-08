Rusya’da Nobel ödüllü gazeteci Dmitriy Muratov’a boyalı saldırı
Nobel ödüllü Rus gazeteci Dmitriy Muratov’a trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırı yapıldı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen Muratov kamuoyuna verdiği mesajda, “İşte bizim çocuklarımız” diyerek duruma tepki gösterdi.
Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü "demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabaları" nedeniyle Maria Ressa ile birlikte alan Rus gazeteci, televizyon sunucusu ve Novaya Gazeta'nın Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, Rusya'da trenle seyahat ettiği sırada boyalı saldırıya uğradı. Samara-Moskova treninde Muratov'un bulunduğu odaya tinerli bir boya ile giren saldırgan, boya kovasını Muratov'un üstüne ve masasına döktü.
Olay nedeniyle tren 30 dakika gecikmeli hareket ederken, saldırıyı cep telefonuyla görüntüleyen Muratov kamuoyuna verdiği mesajda, "İşte bizim çocuklarımız" diyerek duruma tepki gösterdi.
Kremlin karşıtı söylemleriyle ve muhalif duruşuyla bilinen Muratov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile röportaj yapmıştı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) ise röportajla ilgili soruşturma başlatmış, Muratov bunun üzerine Ukrayna'daki savaş bitene kadar hem gazete basımını hem de dijital haberciliği durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.
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