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Japonya, Rusya'dan kömür ithalatını aşamalı düşürecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Japonya, Rusya’dan kömür ithalatını aşamalı düşürecek

Japonya, Rusya-Ukrayna savaşına tepkisini sürdürüyor. Japon hükümeti, Rusya kaynaklı kömür ithalatını aşamalı olarak düşürmeyi planlıyor. Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığını kaydeden Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, "aşamalar sonunda Rusya'dan kömür ithalatının tamamen durdurulmasının" hedeflendiğini bildirdi.

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