Ruslar "hayalet" şehre girdi! Mariupol'de derin sessizlik

Hâlâ bu dehşete inanmak istemiyoruz. Binaları restore edebileceğiz ama dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ve yakınlarımızı asla geri getiremeyeceğiz" denildi. BM'den yapılan açıklamada da Mariupol'de toplu mezarların arttığı ihbarlarının geldiği ifade edildi. BM yetkilisi, "Bir toplu mezarda 200 cansız beden bulunuyor" dedi. Rus basını da Mariupol şehrinde Rus askerlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odessa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer şehirleri arasında bağlantı sağlaması açısından hayati bir önem taşıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Rus güçlerinin Donbas ve Kırım arasında kara koridoru kurmayı kısmen başardığı açıklandı.