Ruslar "hayalet" şehre girdi! Mariupol'de derin sessizlik
Rus Ordusu, işgalin başından bu yana yoğun ateş altına aldığı Ukrayna’nın Mariupol kentine tanklarını soktu. Kentin sığınak olarak kullanılan tiyatro binasına 10 gün önce yapılan saldırıda 300 sivilin öldüğü açıklandı.
Rusya tarafından Ukrayna'nın Mariupol kentindeki tiyatro binasına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 300 olarak açıklandı. Rus birlikleri tarafından 16 Mart'ta Ukrayna'nın Mariupol kentindeki tiyatro salonunda onlarca kişi enkaz altında kaldı. Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 300 olduğu kaydedilerek, "Maalesef güne kötü bir haberle başlıyoruz. Mariupol Drama Tiyatrosu'nun geçtiğimiz haftalarda Rus uçağı tarafından bombalanması sonucu yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik.
Hâlâ bu dehşete inanmak istemiyoruz. Binaları restore edebileceğiz ama dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ve yakınlarımızı asla geri getiremeyeceğiz" denildi. BM'den yapılan açıklamada da Mariupol'de toplu mezarların arttığı ihbarlarının geldiği ifade edildi. BM yetkilisi, "Bir toplu mezarda 200 cansız beden bulunuyor" dedi. Rus basını da Mariupol şehrinde Rus askerlerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı. Liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odessa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer şehirleri arasında bağlantı sağlaması açısından hayati bir önem taşıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Rus güçlerinin Donbas ve Kırım arasında kara koridoru kurmayı kısmen başardığı açıklandı.
İSKENDER'LE VURDULAR
Rus ordusu, önceki akşam Kiev ve Harkov'a İskender füzeleriyle saldırdı. Başkent Kiev'in Kalinovka köyünde bir akaryakıt deposu gece saatlerinde vuruldu. Saldırıda ölenlerin sayısıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait akaryakıt deposunun imha edildiğini kaydederek, "Vurulan akaryakıt üssünden Ukrayna'nın orta bölümündeki Ukrayna birliklerine akaryakıt sevkiyatı gerçekleşiyordu" dedi. Rus Ordusu dün de Harkov'u topçu ateşine tuttu. Saldırıda bir tıp merkezi alevler içinde kaldı. 4 sivilin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı öğrenildi.
VEDA ÖPÜCÜĞÜ
Kiev'de Rus saldırısıyla ölen Sergi Muravytsky için Kiev Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Muravytsky, Rus saldırıları başladığında eşi ve çocuklarını başkentin dışına gönderdi. Bir arkadaşı ile Kiev'in Mriya bölgesindeki evinde kalmaya devam eden Muravytsky, Ruslar'ın açtığı ateş ile yaralandı, hastanede öldü. Acılı eş, Muravytsky'i veda öpücüğüyle son yolculuğuna uğurladı.
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