Türkiye’nin güçlü diplomatik liderliğinden memnunuz: İngiltere’den Türkiye’ye övgü dolu sözler

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.