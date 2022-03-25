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Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğinden memnunuz: İngiltere'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Türkiye’nin güçlü diplomatik liderliğinden memnunuz: İngiltere’den Türkiye’ye övgü dolu sözler

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada Boris Johnson - Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

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Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

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