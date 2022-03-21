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SON DAKİKA! Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2022 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
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SON DAKİKA! Çin’de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Son dakika haberine göre: Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. Yangının da çıktığı bölgeye ekipler sevk edildi

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