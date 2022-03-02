02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşı için harekete geçti: UNESCO'da kritik toplantı

Son dakika: Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşı için harekete geçti: UNESCO'da kritik toplantı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.03.2022 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşı için harekete geçti: UNESCO’da kritik toplantı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu Başkanı'na özel oturum düzenlemesi çağrısında bulunan 19 ülkeden birisi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Aybet, söz konusu oturumun 15 Mart tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA