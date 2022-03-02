Batı’nın özgür medya tezatı: Rusya kaynaklı yayın organlarına engelleme

TRAJEDİ HARİTASI

Yani Ukrayna'da yaşanan insanlık dramında Batı'nın bu ikiyüzlü, ırkçı tutumu daha net ortaya çıktı!

Elbette savaştan kaçanlar için sınırları açmaları alkışı hak ediyor ama Irak, Suriye, Afganistan ve Libya'da savaştan kaçanlar için bunu yapmadılar!



Bu gördüğünüz 'Dünya Trajedi Haritası' her şeyi özetliyor. Bir trajedi olduğunda dünya için ne kadar korkunçtur?

Hangi ülke ne kadar umursanır diye merak ediyorsanız. İşte yanıtı:

Kırmızı bölgeler: Ne korkunç bir trajedi.

Sarı: Bu üzücü.

Yeşil: İşte hayat böyle.

Mavi: Bir dakika, böyle bir ülke var mı?

Kahverengi: Kimin umurunda.