Batı'nın özgür medya tezatı: Rusya kaynaklı yayın organlarına engelleme
Rusya - Ukrayna savaşı 7. gününde, dünya savaşın kanlı yüzünü yakından takip ediyor. Savaş bölgesinden birçok haber kaynağı, dünya kamuoyuna servis yapıyor. ''Özgür medya'' bayraktarlığı yapan Batı, Rusya kaynaklı medya organlarını engelleme yarışına girişti. Google, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya devleri, taraf olarak RT ve Sputnik gibi yayın organlarını engelledi. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ''Asya, Afrika kimin umrunda!'' başlıklı yazısıyla Batı'nın ''özgürlük'' naralarının sahte olduğunu dile getirerek söz konusu çelişkiyi anlattı.
ABD'nin CBS kanalının muhabiri Charlie D'Agata, Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı için şu yorumu yapmıştı:
"Burası Irak veya Afganistan gibi on yıllardır çatışmanın sürdüğü bir yer değil, burası görece uygar, görece Avrupalı bir yer... Böyle şeylerin olmasını ummayacağınız bir yer."
BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.
Şaşırdık mı? Hayır!
Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki savaşlardan kaçan göçmenleri Ege ve Akdeniz'de boğulmaya terk eden, kara sınırlarında işkenceden geçirip, geri iteleyen Batı uygarlığındaki ırkçılığa çoğu kez şahit olduk!
Ama Avrupa ülkeleri Ukraynalılar için sınırları hemen açtı. Ukrayna'da okuyan ve savaştan kaçan bazı esmer tenli öğrencilere de zorluk çıkardıkları kayıtlara geçti.
TRAJEDİ HARİTASI
Yani Ukrayna'da yaşanan insanlık dramında Batı'nın bu ikiyüzlü, ırkçı tutumu daha net ortaya çıktı!
Elbette savaştan kaçanlar için sınırları açmaları alkışı hak ediyor ama Irak, Suriye, Afganistan ve Libya'da savaştan kaçanlar için bunu yapmadılar!
Bu gördüğünüz 'Dünya Trajedi Haritası' her şeyi özetliyor. Bir trajedi olduğunda dünya için ne kadar korkunçtur?
Hangi ülke ne kadar umursanır diye merak ediyorsanız. İşte yanıtı:
Kırmızı bölgeler: Ne korkunç bir trajedi.
Sarı: Bu üzücü.
Yeşil: İşte hayat böyle.
Mavi: Bir dakika, böyle bir ülke var mı?
Kahverengi: Kimin umurunda.
ÖZGÜR BATI FİŞİ ÇEKTİ!
Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra...
- Google, birçok Rus kanalının gelir elde etmesinin önüne geçti ve Ukrayna'da Maps hizmetini durdurdu.
- Facebook, "Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde platformumuzda reklam yayınlamasını veya para kazanmasını yasaklıyoruz" diye açıklama yaptı.
- Youtube, Rusya'nın devlet destekli Sputnik televizyonunun kanallarını Avrupa genelinde engelleyeceğini duyurdu.
Elbette devlet destekli Rus medya kuruluşları tarafsız yayın yapmıyorlar! Ama ABD ve Avrupa da kendisine yönelik en küçük tehditte hemen Rus medyasının fişini çekti!
Güya 'demokrasi beşiği' Batı, medya sansürünün kralını yaptı, kayıtlara geçsin!
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