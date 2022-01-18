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İsrail Başbakanı Bennett İran'ı "terör ahtapotuna" benzetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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İsrail Başbakanı Bennett İran’ı terör ahtapotuna benzetti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ı "terör ahtapotuna" benzeterek Tahran ile varılacak muhtemel bir nükleer anlaşmayla "ahtapota milyarlarca dolar akacağını" savundu.

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