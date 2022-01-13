Danimarka'da dikkat çeken aşı kararı! 4. dozu uygulayacaklar
Koronavirüs pandemisi, kış aylarıyla birlikte birçok ülkede zirve yapmış durumda. Danimarka hükümeti pandemi kısıtlamalarını azaltmaya hazırlanırken, yüksek risk altında olan vatandaşlarına dördüncü doz aşıyı uygulayacak ilk Avrupa ülkesi olacak
Danimarka yakında virüs nedeniyle yüksek risk altında olduğu düşünülenlere dördüncü bir COVID-19 aşısı sunacak.
Karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın dördüncü doz aşının yardımcı olup olmayacağını bilmek için yeterli veri olmadığına dair uyarı yapmasına rağmen alındı.
Sağlık Bakanı Magnus Heunicke gazetecilere verdiği demeçte , "Artık yeni bir bölüme, yani en savunmasız vatandaşlara dördüncü aşıyı yapma kararına başlıyoruz. Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, risk de o kadar büyük oluyor" dedi.
Ek aşı dozu, bu haftadan itibaren, önceden mevcut ciddi koşulları olan ve geçen sonbaharda bir ilk güçlendirici aşısını alan kişiler için geçerli olacak. Hükümet ayrıca yaşlı vatandaşlar ve huzurevi sakinleri için başka bir doz daha düşünüyor, ancak henüz bir karar verilmedi.
İsrail, dördüncü aşıyı yapan ilk ülkeler arasındaydı ve onu bu haftanın başlarında Şili izledi. Macaristan da aynı şeyi yapıp yapmama konusunda kafa yorarken, Avusturya'daki uzmanlar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) şüphelerine rağmen dördüncü doz önerdiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SED yardımı ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı SED yardımı yattı mı? SED ne kadar oldu?
- MSÜ 2022 başvuru nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu! 2022 MSÜ taban puanları boy ağırlık tablosu!
- Araç fiyatlarında 50 bin TL’ye varan indirim! ÖTV indirimiyle araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Toyota, KIA, Opel yeni araç fiyatları…
- Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı 13 Ocak Perşembe! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi 13 Ocak! Evde bakım parası bu hafta yatar mı?
- 13 Ocak okullar tatil mi? Perşembe (yarın) okullarda kar tatili var mı? Hangi illerde okullar tatil? SON DAKİKA HABERLER
- Sadakatsiz ne zaman başlayacak? 2022 Sadakatsiz 46. yeni bölüm bugün var mı, neden yok? Fragman çıktı mı?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? 12 Ocak Kuruluş Osman var mı yok mu? (ATV yayın akışı)
- Memurlar dikkat! 2022 Ocak zammı memur ve memur emekli maaşı ne zaman yatacak? Maaş farkları...
- Görenler gözlerine inanamıyor! Ayrılık iddiası fitili ateşledi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, diziden ayrıldı mı?
- Okullar erken kapanır mı? Bakan açıkladı! 15 tatil (sömestr) uzatılacak mı?
- Survivor Nisa neden yok? Nisa Bölükbaşı Survivor 2022'den neden diskalifiye oldu? Yerine kim yarışacak?