Danimarka’da dikkat çeken aşı kararı! 4. dozu uygulayacaklar

Ek aşı dozu, bu haftadan itibaren, önceden mevcut ciddi koşulları olan ve geçen sonbaharda bir ilk güçlendirici aşısını alan kişiler için geçerli olacak. Hükümet ayrıca yaşlı vatandaşlar ve huzurevi sakinleri için başka bir doz daha düşünüyor, ancak henüz bir karar verilmedi.