13 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Danimarka'da dikkat çeken aşı kararı! 4. dozu uygulayacaklar

Danimarka'da dikkat çeken aşı kararı! 4. dozu uygulayacaklar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2022
ABONE OL
Danimarka’da dikkat çeken aşı kararı! 4. dozu uygulayacaklar

Koronavirüs pandemisi, kış aylarıyla birlikte birçok ülkede zirve yapmış durumda. Danimarka hükümeti pandemi kısıtlamalarını azaltmaya hazırlanırken, yüksek risk altında olan vatandaşlarına dördüncü doz aşıyı uygulayacak ilk Avrupa ülkesi olacak

Danimarka yakında virüs nedeniyle yüksek risk altında olduğu düşünülenlere dördüncü bir COVID-19 aşısı sunacak.

Karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın dördüncü doz aşının yardımcı olup olmayacağını bilmek için yeterli veri olmadığına dair uyarı yapmasına rağmen alındı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke gazetecilere verdiği demeçte , "Artık yeni bir bölüme, yani en savunmasız vatandaşlara dördüncü aşıyı yapma kararına başlıyoruz. Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, risk de o kadar büyük oluyor" dedi.

Ek aşı dozu, bu haftadan itibaren, önceden mevcut ciddi koşulları olan ve geçen sonbaharda bir ilk güçlendirici aşısını alan kişiler için geçerli olacak. Hükümet ayrıca yaşlı vatandaşlar ve huzurevi sakinleri için başka bir doz daha düşünüyor, ancak henüz bir karar verilmedi.

İsrail, dördüncü aşıyı yapan ilk ülkeler arasındaydı ve onu bu haftanın başlarında Şili izledi. Macaristan da aynı şeyi yapıp yapmama konusunda kafa yorarken, Avusturya'daki uzmanlar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) şüphelerine rağmen dördüncü doz önerdiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA