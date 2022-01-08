İran ABD'ye karşı harekete geçti! 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
İran, Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Paul M. Nakasone ve Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie'nin de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülmesiyle ilgili terörle mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de geçen sene dahil edildiği yaptırım listesinin güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, Süleymani ve çevresine yönelik suikastta karar alma süreçlerine katıldığı, organize ettiği ve finanse ettiği tespit edilen Amerikan vatandaşlarının yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesinde, ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Nakasone, CENTCOM Komutanı McKenzie, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İran Operasyonları Şefi Michael Anthony D'andrea, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien'ın de aralarında olduğu 51 üst düzey Amerikalı yer alıyor.
Listede, Amerikan MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten "General Atomics" şirketinin yöneticileri James Neal Blue ve Linden Stanely Blue'nun da yer alması dikkati çekti.
İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.
Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.
TRUMP VE ÜST DÜZEY AMERİKALI YETKİLİLER GEÇEN YIL YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI
İran, eski ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CIA Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
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