İran ABD’ye karşı harekete geçti! 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

TRUMP VE ÜST DÜZEY AMERİKALI YETKİLİLER GEÇEN YIL YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

İran, eski ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CIA Direktörü Gina Haspel, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı, "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.