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Fransa’da 9 kurt kafesten kaçtı! Hayvanat bahçesi kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Fransa’da 9 kurt kafesten kaçtı! Hayvanat bahçesi kapatıldı

Fransa’nın güney kesimindeki Tarn vilayetinde bir hayvanat bahçesinde 9 kurt kaçtı. Kurtların kaçmasının akabinde hayvanat bahçesi kapatıldı. Kaçan kurtlardan dördü öldürüldü.

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