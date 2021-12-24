Gece yarısı baskın yaparak çocukları katlettiler! İşte dünyanın konuştuğu vahşetten yeni detaylar

BİRİNCİ GÜN: MADENDE VE KÖYDE KATLİAM

4 Haziran gecesi olaylar patlak vermeden önce Solhan'a yakın Sebba kasabasında konuşlanan güvenlik güçlerine muhtemel bir saldırıya dair uyarı yapıldı. Ancak güvenlik güçleri hedefte Solhan'ın mı yoksa Sebba'nın mı olduğunu kestiremeyince Sebba'da kalmayı tercih etti. O gece farklı gruplara ayrılan saldırganlar hem Solhan'daki yerleşim alanına hem de yakındaki altın madeni Mousiga'ya saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan farklı konvoylar saldırı anında birbirinden ayrıldı ve bir grup madenlere doğru ilerlerken diğer grup köy merkezine doğru hareket etti. Olaya tanıklık eden kişiler saldırganların Solhan'ın düzeni hakkında epey bilgi sahibi olduğunu aktarıyor.