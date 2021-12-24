Deniz altında 1700 yıllık hazineyi keşfettiler! Altın yüzüğün gizemi | Dudak uçuklatan rakam
İsrailli araştırmacılar Roma dönemine ait dudak uçuklatan hazineleri keşfetti. Memlük dönemine ait altın sikkelerden değerli taşlara ve gemi enkazlarına kadar hayret uyandıran hazinelerin en dikkat çekici olanı, üstünde bir figür olan yeşil taşlı sekizgen yüzük oldu.
İsrailli araştırmacılar Çarşamba günü, antik Caesarea limanı açıklarında bir gemi enkazında bulunan ve Roma döneminden kalma 1700 yıllık yeşil taşlı bir altın yüzük sergilediler.
İsrail Antik Eserler Kurumu (IAA) yaptığı açıklamada, yüzüğün üçüncü yüzyıl Roma sikkelerinin yanı sıra bronz bir kartal heykelciği, kötü ruhları kovmak için kullanılan çanlar, çanak çömlek ve komik maskeli bir Roma pantomimus heykelciği arasında bulunduğunu söyledi.
YÜZÜĞÜN ÜSTÜNDEKİ 'İYİ ÇOBAN' FİGÜRÜ
Uzmanlar, yeşil taşlı kalın sekizgen altın yüzüğün, omuzlarında bir koç veya koyun olan bir tunik içinde genç bir çoban şeklindeki "İyi Çoban" figürünü taşıdığı görüşünde.
İyi Çoban, Hz. İsa'nın koyunları için canını veren İyi Çoban olarak tasvir edildiği bir figürdür. İyi Çoban birden fazla İncil'de çokça görülen ve tartışılan bir simge.
ROMA BAŞKENTİNE AİT NADİR YÜZÜK
IAA'nın madeni para departmanında İyi Çoban yüzüğünü araştıran küratör Helena Sokolov'a göre, yüzüğün ait olduğu Caesarea kenti, üçüncü yüzyılda Roma imparatorluğunun yerel başkentiydi ve buradaki liman Roma'nın faaliyetleri için kilit bir merkezdi.
Sokolov, İsa'yı sevecen bir çoban olarak tasvir eden, sürüsüne bakan ve ihtiyacı olanlara rehberlik eden erken dönem Hıristiyan sembolizmine ait olduğunu ve bunu bir yüzük üzerinde bulmanın çok nadir olduğunu söyledi.
Üçüncü yüzyılda, Hristiyanlığın en eski merkezlerinden biri olduğu zamanlarda, limanın etnik ve dini açıdan zengin doğası da göz önüne alındığında, yüzüğün muhtemelen Caesarea'da veya çevresinde faaliyet gösteren bir Romalıya ait olduğu düşünülüyor.
HIRİSTİYANLIK 'YERALTINDA' YAYILIRKEN...
AFP'ye verdiği demeçte Sokolov, "Bu, Hıristiyanlığın henüz başlangıç aşamalarında olduğu ancak özellikle Caesarea gibi karışık kültürlü şehirlerde büyüdüğü ve geliştiği bir dönemdi" dedi.
O zamanlar Hıristiyanlık "yeraltı" forumlarında yayılıyor olsa da, Roma imparatorluğunun İsa'nın etrafındakiler de dahil olmak üzere yeni ibadet biçimlerine nispeten hoşgörülü olduğunu ve bu nedenle imparatorluğun zengin bir vatandaşının böyle bir yüzüğü takmasını makul bulduğunu söyledi.
IAA dalgıçları, Roma dönemine ait buluntuların yanı sıra, 14. yüzyıldan kalma Memlük dönemine ait yaklaşık 560 sikkelik bir hazineyi de ikinci bir batıkta keşfettiler.
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