Deniz altında 1700 yıllık hazineyi keşfettiler! Altın yüzüğün gizemi | Dudak uçuklatan rakam

O zamanlar Hıristiyanlık "yeraltı" forumlarında yayılıyor olsa da, Roma imparatorluğunun İsa'nın etrafındakiler de dahil olmak üzere yeni ibadet biçimlerine nispeten hoşgörülü olduğunu ve bu nedenle imparatorluğun zengin bir vatandaşının böyle bir yüzüğü takmasını makul bulduğunu söyledi.