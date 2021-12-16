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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması! Kurtulabiliriz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs açıklaması! Kurtulabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınıyla mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Teknik Heyet Lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüsten 2022'de kurtulunabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, 2022 yılında salgının biteceği konusunda "son derece umutlu'' olduğunu söyledi.

Euronews'te yer alan habere göre; Covid-19 salgını ve yeni varyant Omicron ile ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, "2022'nin, Covid-19 salgınının bitiş yılı olacağı konusunda inanılmaz iyimserim" dedi. Omicron varyantının hızlı yayıldığını kaydeden Kerkhove, bu varyantın bazı ülkelerde Delta'ya karşı büyüme avantajı olduğunu ifade etti.

DSÖ temsilcisi, varyantın farklı nüfuslarda nasıl yayıldığını, yine nüfuslarda buna karşı nasıl farklı bağışıklık sistemi görüldüğünü, diğer önceki varyantlarla da kıyaslayarak ayrıntılı bir şekilde araştırdıklarını bildirdi.

Covid-19 salgınının gelecek yıl bitmesi konusunda iyimser konuşan DSÖ temsilcisi, salgının etkisini düşürmek, ölü sayısını ve hastaneye yatışları düşürmek konusunda ellerinde çok daha fazla imkan olduğunu belirtti.

"OMİCRON'UN 2022'NİN İLK İKİ AYINDA AVRUPA'DA BASKIN VARYANT OLMASI BEKLENİYOR"

Bu arkada Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Covid-19 Omicron varyantının 2022'nin ilk iki ayında Avrupa kıtasında baskın varyant olmasının beklendiğini açıkladı. ECDC'nin güncellenen risk değerlendirme raporunda, varyantın gelecek birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinde "çok hızlı" yayılacağı beklentisine yer verildi.

Raporda, Delta'nın şu anda baskın varyant olarak devam ettiği ancak Omicron'un Avrupa'da gelecek yılın ilk iki ayı içinde baskın hale gelmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Omicron'un hızla yayılma ihtimalini "çok yüksek" gördüklerini söyledi.

Ammon, "Omicron'un daha önce Delta varyantını dikkate alan öngörülere ek olarak ölümler ve hastaneye kaldırılanların sayılarını artıracağının çok yüksek ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söylemişti. Birçok Avrupa ülkesinde kasım sonunda Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine salgın tedbirleri artırılmıştı.

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