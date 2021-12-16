Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs açıklaması! Kurtulabiliriz

Euronews'te yer alan habere göre; Covid-19 salgını ve yeni varyant Omicron ile ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, "2022'nin, Covid-19 salgınının bitiş yılı olacağı konusunda inanılmaz iyimserim" dedi. Omicron varyantının hızlı yayıldığını kaydeden Kerkhove, bu varyantın bazı ülkelerde Delta'ya karşı büyüme avantajı olduğunu ifade etti.