Avrupa İlaç Ajansı resmen duyurdu: Kovid-19 için yeni ilaç!
Son dakika haberleri... Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19'un tedavisi için yeni bir ilacın kullanılabileceğini açıkladı. EMA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "Xevudy" isimli ilacı onayladığını duyurdu.
EMA'dan yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği Xevudy isimli ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda kullanılabileceği bildirildi.
Böylece EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve'nin ardından Kovid-19'un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.
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