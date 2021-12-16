Avrupa İlaç Ajansı resmen duyurdu: Kovid-19 için yeni ilaç!

Açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi "monoklonal antikor" tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2'nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.

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