DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "COVID-19 salgınını sonlandırabiliriz" dedi olmazsa olmaz kuralı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de de görüldüğü açıklanan Omicron varyantına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi. Öte yandan Ghebreyesus, COVID-19 salgının sonlandırılması için olmazsa olmaz kuralı açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınının son durumuna yönelik basın toplantısı düzenledi.
"HİÇBİR MUTASYONDA GÖRMEDİK"
Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.
DSÖ: OMICRON VARYANTINI HAFİFE ALMAYIN
İnsanların Omicron'u hafife almasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron'un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.
Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı.
"COVID-19 SALGININI SONLANDIRIRIZ"
Ülkeler arasında Covid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.
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