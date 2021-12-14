DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus "COVID-19 salgınını sonlandırabiliriz" dedi olmazsa olmaz kuralı açıkladı

"HİÇBİR MUTASYONDA GÖRMEDİK"

Ghebreyesus konuşmasında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" dedi.