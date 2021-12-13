Son dakika: Kuzey Kore kararını verdi! 68 yıl sonra savaş ’resmen’ sona eriyor!

ATEŞKESLE SONA ERMİŞTİ

1950'den 1953'e kadar süren Kore Savaşı, bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona erdi. Kuzey ve Güney Kore o zamandan beri teknik olarak savaşta. Kuzey Kore Çin, Güney Kore ise ABD tarafından destekleniyor.