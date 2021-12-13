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Son dakika: Kuzey Kore kararını verdi! 68 yıl sonra savaş 'resmen' sona eriyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Son dakika: Kuzey Kore kararını verdi! 68 yıl sonra savaş ’resmen’ sona eriyor!

Son dakika haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Moon Jae-in, Kuzey Kore tarafından 68 yıldır teknik olarak devam eden savaşın son bulmasının 'prensipte' kabul edildiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'na resmi bir son verme konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi.

Avustralya'yı ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile birlikte Canberra'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

PRENSİPTE ANLAŞILDI
Kuzey ve Güney Kore, ABD ve Çin'in Kore Savaşı'na resmi bir son verme konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi.

GÖRÜŞMELER HENÜZ BAŞLAMADI
Ancak Kuzey Kore'nin talepleri nedeniyle görüşmelerin henüz başlamadığını da sözlerine ekledi.

ATEŞKESLE SONA ERMİŞTİ
1950'den 1953'e kadar süren Kore Savaşı, bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona erdi. Kuzey ve Güney Kore o zamandan beri teknik olarak savaşta. Kuzey Kore Çin, Güney Kore ise ABD tarafından destekleniyor.

KUZEY KORE NE İSTİYOR?
Eylül ayında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ülkesinin görüşmelere açık olabileceğini, ancak ABD'nin kendilerine karşı "düşmanca politika"yı bırakması gerektiğini söyledi.

KUZEY KORE ABD'NİN GÜNEY KORE'DEKİ VARLIĞINA KARŞI ÇIKIYOR
Kuzey Kore, Güney Kore'de ABD birliklerinin varlığına sürekli olarak karşı çıkıyor. ABD ile Güney Kore arasında her yıl düzenlenen ortak askeri tatbikatlar Kuzey'in tepkisini çekiyor.

Kuzey Kore yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ancak ABD, herhangi bir yaptırımın kaldırılabilmesi için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.

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